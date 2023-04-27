Зачем Пригожин рассказал о "службе" сына Пескова: Яковенко предположил его план

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, будто сын пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова проходил службу в его подразделении "простым артиллеристом". Такое заявление вызвало значительное недоверие даже среди россиян.

Оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко в стриме 24 Канала признался, что прежде всего подумал, что это было сказано исключительно из-за денег. Впрочем, эта версия может вызывать сомнения, если сравнить деньги Пескова с доходами самого Пригожина.

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План Пригожина по Пескову

Собеседник отметил, что владелец ЧВК "Вагнера" активно "высасывает" ресурсы из целого ряда африканских стран. Кроме того, он крепко "присел" на федеральный бюджет самой России.

Поэтому денежный вопрос, я думаю, здесь не главный. А главное – это поддержка. Пригожин твердо намерен интегрироваться в российскую политику. Ему нужна поддержка,

– объяснил Игорь Яковенко.

Пока он ее уже получил от:

Сергея Миронова – лидера партии "справедливая Россия",

Виктора Золотова – руководителя росгвардии,

Рамзана Кадырова – российского лидера оккупированной Чечни.

"А теперь еще и от Пескова. Пока неплохо, ведь человек все же довольно близок к президенту. С такой своеобразной стороны, но близок", – говорит российский журналист.

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Пригожин готовится ко всем вариантам

Собеседник также считает, что Евгений Пригожин, в противоположность остальным российским элитам, понимает, что в России есть очень много разных вариантов развития событий. Таких, что до выборов может дело и не дойти.

Он исходит из того, что в случае одного из вариантов ему больше всего понадобится боевой потенциал ЧВК "Вагнера". Это в случае, если начнется смута, развал России, он здесь будет уверенно чувствовать себя,

– акцентировал Игорь Яковенко.

В случае, если режим все же устоит и в России будут проходить определенные электоральные процедуры, то Пригожин может представлять собой определенную серьезную политическую силу.

"Служба" сына Пригожина в ППК "Вагнера"