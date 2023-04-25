Паника, "подгорание", чувство полного краха: почему Песков внезапно заявил о сыне-солдате

Появилась информация, что сын Дмитрия Пескова участвовал в войне против Украины, сам российский политик подтвердил это. Если доходит до таких инцидентов, значит, во власти, в частности у Пескова, началась сильная паника.

Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист, видеоблогер Глеб Пьяных. Он уверен, что среди властных кругов России сейчас происходят очень интересные вещи.

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"Песков облажался страшно. Он как сам пресс-секретарь, должен был разбираться в пиаре и такое удивить со своим сыном - это просто ужас. Представляете, как у них подгорает, и у отца, и у сына", - прокомментировал оппозиционер.

Он отметил, почему минобороны не смогло оформить якобы на службу сына Пескова, а говорится о том, что он участвовал в составе ППК "Вагнера". Это подтверждает, что у Минобороны и Пескова сложные отношения.

А его дурацкие заявления о получении медальки сыном свидетельствуют о реальной панике.

Позорище страшное. Эта знаменитая фотография "отец солдата" и какую-нибудь такую классную тюбитейку присобачили Пескову на голову и у него такой взгляд… Гениальная вообще вещь. Этот плакат настолько талантлив, что не смешон,

– иронически сказал Пьяных.

Паника и страх

Журналист подчеркнул, что во время долгого комментария главы вагнеровцев Евгения Пригожина чувствуется, как его трясет. Он говорит неправильные, неполиткорректные слова, не так называет русский народ, армию, войну и т.д.

Так смотришь и понимаешь, что Пригожин тоже трясет. Он этот номер отрабатывает так неуверенно,

– добавил говорящий.

У пьяных нет достоверного ответа на вопрос: "Зачем российские власти устроили эту клоунаду с сыном Пескова".

"Неужели реально есть угроза сыну Пескова? Неужели он не мог просто получить в военкомате какую-нибудь справку и с ней поехать в какой-нибудь любимый Париж или куда-нибудь", – заметил оппозиционер.

Он описывает эту ситуацию: "паника, подгорание, чувство полного краха". К этому прибавляется тревожное ожидание украинского контрнаступления. От того, что пока ничего не происходит всем, кому страшно становится еще страшнее.

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