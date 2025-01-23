О ходе войны и пути к победе: главные заявления из интервью Александра Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал большое интервью, в котором рассказал, как планируются наступательные операции и как продолжается Курская операция. Также он поделился деталями об обороне Киева и высказал свое мнение относительно цензуры во время военного положения.

С главнокомандующим общались журналисты проекта "База" от радио "Байрактар". Главные заявления Александра Сырского 24 Канал собрал в этом материале.

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