Оккупанты пытаются перехватить инициативу: Сырский наметил цели ВСУ и России на фронте

Наши военные уже почти два года противостоят полномасштабному российскому вторжению. Александр Сырский наметил цели ВСУ, а также России на фронте.

Своими соображениями он поделился в интервью. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский четко обозначил, каковы на фронте цели нашего войска и чего мы стремимся достичь.

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Цели ВСУ на фронте

Наши цели остаются неизменными: удерживать наши позиции... истощить врага, нанеся ему максимальные потери,

– подчеркнул Сырский.

В то же время он заметил, что Россия стремится перехватить инициативу. В частности, потому, что приближается вторая годовщина полномасштабного вторжения.

Александр Сырский, общаясь с журналистами, заявил, что враг наступал по разным направлениям вдоль восточного фронта. Его цель – установить полный контроль над промышленным регионом Донбасса. И для этого оккупанты не считались со значительными потерями как среди личного состава, так и материально-технических средств.

По словам командующего Сухопутными войсками, Россия также надеется отвоевать позиции, потеряны на юге Херсонской и Запорожской областей.

В то же время украинские военные проводят небольшие контратаки, которые Сырский назвал "активной обороной". ВСУ не дают врагу покоя, ища возможности нанести удар, пока оккупанты пытаются перехватить инициативу.

Следует также понимать, что боевые действия с обеих сторон ведутся в меньших масштабах. Это позволяет сберечь боеприпасы и людей, отметил в интервью Сырский. Он также предположил, что Россия также научилась реагировать на потери и предотвращать их.

Наступательные действия на уровне батальона – большая редкость,

– сказал Сырский.

Он добавил, что более широкое использование беспилотников толкнуло к изменению тактики.

Потери врага растут