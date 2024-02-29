Александр Сырский рассказал о своей работе на восточных направлениях. Главком сообщил, какие задачи поставил перед собой и своими воинами на Донбассе.

Главком рассказал, что он продолжает работать в воинских частях, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях.

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Противник иногда имеет успех

Генерал отметил, что украинские защитники ведут жестокие бои с врагом, который преобладает в количестве.

Россияне несут значительные потери в живой силе и технике, однако не останавливаются и продолжают атаковать наши позиции. Иногда противник имеет успех на отдельных участках.

Удержать и отбить

Сырский рассказал, какие задачи поставил перед собой и нашими воинами:

нанести максимальные потери противнику и уничтожить значительную часть его артиллерии и бронетехники;

удержать занятые позиции;

восстановить положение там, где мы отошли;

Главнокомандующий подчеркнул, что для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы.

Просчеты в оценке противника

Ранее Сирский сообщил, что во время работы у отдельных командиров заметил определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Главком заверил, что принял меры, чтобы исправить эту ситуацию.

Также он признал сложную ситуацию на фронте. Россияне продолжают активно наступать на многих направлениях, особенно Авдеевском и Запорожском.

В течение последних суток они пытались захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Также враг пытался отбить Вербово и Работино на Запорожье, которые Силы обороны освободили во время летнего контрнаступления.

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