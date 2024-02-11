Сырский – волевой командир, который сейчас нужен Украине, – британский офицер
Источник:The Sun
Закаленный в боях генерал Александр Сырский не остановится ни перед чем для защиты Украины. Возможно, он не имеет такой популярности в обществе, как Валерий Залужный, однако он очень способный командующий.
Об этом заявил бывший глава британского контингента в Афганистане, полковник Ричард Кэмп. Он считает, что Сырский – "именно тот командир, который сейчас нужен Украине".
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Что заявил британский командир
Британский офицер подчеркнул, что он лично встречался с Александром Сырским. Именно поэтому Кэмп считает, что новый Главнокомандующий ВСУ приложит все усилия для защиты своей страны.
Залужный – чрезвычайно популярный и способный генерал. Но я также встречался с Сырским и сказал бы о нем то же самое. Возможно, он не имеет такой же популярности, но он очень способный генерал. Он сильный командир, который будет сопротивляться любым попыткам союзников направить его по пути, который он не поддерживает. Как генерал он очень профессиональный и целеустремленный,
– подчеркнул Кэмп.
Экс-командир Великобритании также охарактеризовал Сырского как "очень умного, сосредоточенного и уверенного в себе" генерала. Он отметил, что хоть он учился и в советской военной системе, однако начал внедрять в украинской армии методы командования НАТО. Это стало важной составляющей для успехов Украины в 2022 году.
Назначение Сырского на должность Главкома ВСУ: главное
- Владимир Зеленский 8 февраля сообщил, что уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского. Президент Украины в своем обращении объяснил, что сменил командование, поскольку необходимы изменения на поле боя. Так, Зеленский ожидает реалистичного и детального плана действий ВСУ на 2024 год, решения логистических вопросов, ротаций и тому подобное.
- Уже 9 февраля Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ. Он рассказал, какие задачи поставил перед собой и одновременно отметил, что самое главное – сохранить жизнь украинских защитников.
- В западных СМИ активно обсуждают назначение Сырского и увольнение Залужного. Все убеждены, что это существенно повлияет на боевые действия и ситуацию на фронте, однако в какую сторону – продемонстрирует только время.