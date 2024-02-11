Сырский – волевой командир, который сейчас нужен Украине, – британский офицер

Закаленный в боях генерал Александр Сырский не остановится ни перед чем для защиты Украины. Возможно, он не имеет такой популярности в обществе, как Валерий Залужный, однако он очень способный командующий.

Об этом заявил бывший глава британского контингента в Афганистане, полковник Ричард Кэмп. Он считает, что Сырский – "именно тот командир, который сейчас нужен Украине".

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Что заявил британский командир

Британский офицер подчеркнул, что он лично встречался с Александром Сырским. Именно поэтому Кэмп считает, что новый Главнокомандующий ВСУ приложит все усилия для защиты своей страны.

Залужный – чрезвычайно популярный и способный генерал. Но я также встречался с Сырским и сказал бы о нем то же самое. Возможно, он не имеет такой же популярности, но он очень способный генерал. Он сильный командир, который будет сопротивляться любым попыткам союзников направить его по пути, который он не поддерживает. Как генерал он очень профессиональный и целеустремленный,

– подчеркнул Кэмп.

Экс-командир Великобритании также охарактеризовал Сырского как "очень умного, сосредоточенного и уверенного в себе" генерала. Он отметил, что хоть он учился и в советской военной системе, однако начал внедрять в украинской армии методы командования НАТО. Это стало важной составляющей для успехов Украины в 2022 году.

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