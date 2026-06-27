"Как в Первую мировую": Сирский объяснил, почему танки оказались бесполезными, а солдаты идут в бой пешком

Новейшие военные технологии коренным образом изменили ситуацию на фронте в Украине. В связи с стремительным развитием беспилотной авиации обе стороны конфликта фактически лишились возможности применять тяжелую бронетехнику для масштабных прорывов.

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Times.

Смотрите также "Рано говорить": Сырский ответил, когда ожидать перелома в войне

Как дроны изменили тактику ведения войны?

По словам Сырского, современное поле боя стало "прозрачным", ведь разведывательные дроны мгновенно обнаруживают любое скопление техники, после чего оно быстро уничтожается еще на подступах к линии соприкосновения. Это делает классическое использование танков и боевых машин пехоты крайне рискованным и малоэффективным.

Он подчеркнул, что война фактически превратилась в соревнование технологий, где ключевую роль играют малые ударные беспилотники. Они парализуют возможность проведения крупных механизированных операций и вынуждают стороны действовать иначе.

Это делает невозможным развертывание бронетехники, поскольку она была бы уничтожена задолго до достижения линии соприкосновения,

– отметил он.

В таких условиях основная нагрузка ложится на пехоту. Военные вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком, постоянно находясь под угрозой атак с воздуха.

Поэтому сейчас наши солдаты, как и солдаты противника, фактически вынуждены наступать пешком, как в Первой мировой войне,

– добавил главнокомандующий.

В то же время украинское командование ищет способы адаптации к новым условиям. Среди возможных решений рассматриваются системы активной защиты бронетехники, которые могли бы сбивать дроны-камикадзе ещё на подлёте.

Сирский подчеркнул, что война остается постоянным технологическим соревнованием между армиями, экономиками и инновациями. В случае появления эффективных средств защиты бронетехника снова может вернуться к активному использованию на поле боя.

Ранее главнокомандующий заявил, что Украина не только не уступает России в технологической войне, но местами даже опережает её. По его словам, в мае украинские дроны поразили почти 180 тысяч вражеских целей, а общая эффективность беспилотных систем продолжает расти, существенно усиливая боевые возможности Сил обороны.

Напомним, ВСУ планируют усилить оборону северных направлений и границы с Беларусью из-за роста угроз со стороны России. По словам Александра Сырского, враг может расширить фронт и создает новые подразделения, поэтому Украина вынуждена формировать дополнительные воинские части, чтобы эффективно удерживать оборону на увеличенной линии фронта.

К слову, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что общая численность российской наступательной группировки в Украине составляет около 721,3 тысячи военнослужащих. По его словам, Россия сохраняет значительное превосходство в ресурсах и продолжает наступательные действия, наращивая силы и количество дронов, что создает дополнительные вызовы для украинской обороны.