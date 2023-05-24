У Бахмута ВСУ атакуют позиции окупантов вплотную к их блиндажам: мощное видео

Наши военные проводят оборонную операцию на Бахмутском направлении. Так, за последние недели украинским воинам удалось продвинуться вглубь фронта и занять новые позиции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал впечатляющее видео с окрестностей Бахмута. На нем показано, как наши бойцы штурмуют позиции окупантов.

Смотрите также "Тактические неожиданности для врага": при каких условиях ВСУ примут Бахмут в тактическое окружение

Успешный штурм вражеских позиций

По словам Сырского, боевую задачу выполняют бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады и 1-го механизированного батальона.

Приблизившись к блиндажам противника, штурмовики удачно атакуют вражеские позиции.

Как Силы обороны штурмуют позиции россиян: смотрите видео

Напомним, что украинские воины продолжают брать в окружение российских окупантов на Бахмутском направлении. Они уверенно продвигаются по флангам города и пленяют окупантов.

Представитель Восточной группировки Сергей Череватый рассказал, что главный подвиг героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян.

Актуальные потери России

За минувшие сутки статистику потерь пополнили еще 400 бойцов так называемой "второй армии мира". Если же говорить о потерях более года полномасштабного вторжения, то они поражают еще больше. В тот мир отправили 204 760 русских солдат.

Кроме того, у россиян стало гораздо меньше техники. За 15 месяцев полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали: