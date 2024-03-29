Сырский впервые прокомментировал замену Залужного: оперативная сводка от Свитана

У Президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены Главнокомандующего ВСУ. Так Александр Сырский прокомментировал свое назначение на соответствующую должность.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что Сырский все правильно сказал.

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Сырский об отставке Залужного

Свитан заметил, что такие изменения без согласования между генералами не происходят. Если Сырский согласился занять место Залужного – это означает, что все было согласовано.

Однозначно правильно и грамотно в этом смысле сказал Сырский, именно так оно и было,

– заявил полковник запаса.

По его словам, генерал Залужный сейчас переходит на работу в исполнительную власть. К тому же сразу на пост посла в одну из ведущих стран – Великобританию. Это очень ответственная должность.

Он добавил, что не удивится, если Залужный даже станет премьер-министром. Тогда Министерство обороны было бы у него в управлении вместе с Генштабом.

Какова ситуация в Часовом Яру

Полковник запаса заметил, что российские оккупанты сейчас пытаются в лоб вытеснить наших защитников с господствующей высоты возле Часового Яра. Там стоят наши батареи, контролирующие весь Бахмут. И сейчас туда уже начали поступать снаряды.

По его словам, захватчики прекрасно понимают, что когда количество снарядов там существенно возрастет, тогда наши батареи в Часовом Яру зачистят линию фронта на глубину в 30 километров.

Они просто спешат, понимая это,

– объяснил Свитан.

В то же время военный эксперт отметил, что не это направление сейчас основное у россиян. Так, оккупанты пытаются выдвинуться в сторону Курахово, что стало бы для них серьезной базой. Поэтому в ближайшее время они будут давить в районе Марьинки.

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