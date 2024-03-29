Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що Сирський усе правильно сказав.
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Сирський про відставку Залужного
Світан зауважив, що такі зміни без погодження між генералами не відбуваються. Якщо Сирський погодився зайняти місце Залужного – це означає, що все було погоджено.
Однозначно правильно й грамотно у цьому сенсі сказав Сирський, саме так воно й було,
– заявив полковник запасу.
За його словами, генерал Залужний нині переходить на роботу у виконавчу владу. До того ж одразу на пост посла в одну з провідних країн – Велику Британію. Це дуже відповідальна посада.
Він додав, що не здивується, якщо Залужний навіть стане прем'єр-міністром. Тоді Міністерство оборони було б у нього в управлінні разом із Генштабом.
Яка ситуація в Часовому Яру
Полковник запасу зауважив, що російські окупанти зараз намагаються у лоб витиснути наших захисників із панівної висоти біля Часового Яру. Там стоять наші батареї, які контролюють весь Бахмут. І зараз туди вже почали надходити снаряди.
За його словами, загарбники чудово розуміють, що коли кількість снарядів там суттєво зросте, тоді наші батареї у Часовому Яру зачистять лінію фронту на глибину в 30 кілометрів.
Вони просто поспішають, розуміючи це,
– пояснив Світан.
Водночас військовий експерт зауважив, що не цей напрямок нині основний у росіян. Так, окупанти намагаються висунутися в бік Курахового, що стало б для них серйозною базою. Тому найближчим часом вони тиснутимуть у районі Мар'їнки.
Війна в Україні: останні новини
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ситуацію на фронті складною. Водночас він наголосив, що наші воїни останнім часом більше повертають позиції, аніж втрачають.
- Найгарячішою точкою на фронті залишається Донеччина. Після взяття Авдіївки окупанти зосередили основні зусилля на Новопавлівському напрямку (колишньому – Мар'їнському). Важка ситуація також і на Бахмутському напрямку.
- Олександр Сирський не оминув увагою питання мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Україна не потребує 500 тисяч новобранців. Ця цифра наразі суттєво зменшена.