Об этом 24 Каналу рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, заметив, что у него недавно была встреча с начальниками генеральных штабов Великобритании и Франции. У них дружеские отношения.
Читайте также Военным будут платить втрое больше, чем сейчас, – Сырский о новых контрактах
О чем они просили?
По словам Сырского, руководители иностранных армий фиксируют, как сильно изменились Силы обороны Украины. Они уже просят о том, чтобы наши защитники делились собственным опытом и помогли им в подготовке.
Они видят, насколько сильно мы технологически изменились. Они заинтересованы в том, чтобы наши инструкторы помогли им в подготовке. Это – самая высокая оценка. Мы не в роли тех, кто просит. А к нам обращаются,
– отметил Сырский.
Силы обороны Украины уже почти 4 года противостоят врагу, который имеет преимущество в количестве личного состава и других ресурсах. При этом в среднем враг в месяц продвигается на 1,5 – 4 километра. При этом, что в боевых уставах указывают совсем другие показатели.
В боевых уставах до 2 – 3 километров – это темп наступления за час на подготовленную оборону. На неподготовленную – до 5 километров в час. Кто-то кричит о бешеном продвижении российских войск. 4,5 километра – это бешеное продвижение? Враг ежедневно платит за это тысячами жизней,
– подчеркнул Сырский.
Потери России на войне: коротко
- По состоянию на 29 декабря Россия потеряла более 1 миллиона 204 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11472 танка, 23837 боевых бронированных машин, 35570 артиллерийских систем и т.д.
- Сейчас на фронте находится около 700 тысяч российских оккупантов. При этом Россия имеет проблемы с пополнением потерь.
- Недавно Силы беспилотных систем успешно ударили по спецназовцам ГРУ в Бердянском Донецкой области. Там удалось уничтожить 51 спецназ. Еще 74 – получили ранения.