Об этом 24 Каналу рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, заметив, что у него недавно была встреча с начальниками генеральных штабов Великобритании и Франции. У них дружеские отношения.

О чем они просили?

По словам Сырского, руководители иностранных армий фиксируют, как сильно изменились Силы обороны Украины. Они уже просят о том, чтобы наши защитники делились собственным опытом и помогли им в подготовке.

Они видят, насколько сильно мы технологически изменились. Они заинтересованы в том, чтобы наши инструкторы помогли им в подготовке. Это – самая высокая оценка. Мы не в роли тех, кто просит. А к нам обращаются,

– отметил Сырский.

Силы обороны Украины уже почти 4 года противостоят врагу, который имеет преимущество в количестве личного состава и других ресурсах. При этом в среднем враг в месяц продвигается на 1,5 – 4 километра. При этом, что в боевых уставах указывают совсем другие показатели.

В боевых уставах до 2 – 3 километров – это темп наступления за час на подготовленную оборону. На неподготовленную – до 5 километров в час. Кто-то кричит о бешеном продвижении российских войск. 4,5 километра – это бешеное продвижение? Враг ежедневно платит за это тысячами жизней,

– подчеркнул Сырский.

