Цель россиян ясна, – Сырский объяснил ситуацию с Купянском

Александр Сырский рассказал, что сейчас происходит на Купянском направлении. Он дал понять, что благодаря ВСУ российским оккупантам не удается продвигаться вперед.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский создал пост в соцсетях. Он отметил отсутствие стратегических успехов у россиян на Купянском направлении.

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Что рассказал Сырский

Генерал-полковник заявил, что российские оккупанты снова хотят захватить Купянск.

Цель россиян ясна – они хотят снова оккупировать город,

– написал Сырский.

В то же время он отметил, что Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам. По его словам, наши защитники срывают попытки врага продвигаться вперед.

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