Цель россиян ясна, – Сырский объяснил ситуацию с Купянском
Источник:Александр Сырский
Александр Сырский рассказал, что сейчас происходит на Купянском направлении. Он дал понять, что благодаря ВСУ российским оккупантам не удается продвигаться вперед.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский создал пост в соцсетях. Он отметил отсутствие стратегических успехов у россиян на Купянском направлении.
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Что рассказал Сырский
Генерал-полковник заявил, что российские оккупанты снова хотят захватить Купянск.
Цель россиян ясна – они хотят снова оккупировать город,
– написал Сырский.
В то же время он отметил, что Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам. По его словам, наши защитники срывают попытки врага продвигаться вперед.
Последние новости о ситуации под Купянском
- Недавно на Купянском направлении снова стало очень горячо. Спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо тоже сообщал о намерениях россиян повторно оккупировать этот город. По его словам, украинские воины мужественно держат оборону и наносят урон противнику.
- Ранее Фитьо в разговоре с 24 Каналом называл Купянское направление одним из самых трудных. Там, а также под Авдеевкой, Россия сконцентрировала больше всего сил. Страна-агрессорка отправила тысячи своих солдат на штурм позиций ВСУ.
- Напомним, командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский сообщал о попытках оккупантов повторно захватить стратегическую железнодорожную развязку Купянск – Узловой. Кроме этого, захватчики пытаются окружить и сам город.