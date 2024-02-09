Сырский стал главнокомандующим ВСУ: в Пентагоне сказали, что будут работать с генералом

Александр Сырский 9 февраля стал главнокомандующим ВСУ после отставки Валерия Залужного. В США уже подтвердили готовность работать с украинским генералом.

Помощница министра обороны США Селеста Валландер отметила, что Александр Сырский "опытный и успешный командир". Поэтому Пентагон и в дальнейшем будет сотрудничать с ним.

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В Пентагоне высказались относительно назначения Сырского

Помощница главы Пентагона подчеркнула, что Владимир Зеленский является президентом своей страны, и "Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над военными".

Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранная власть, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже это делаем,

– подчеркнула Валландер.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину, несмотря на отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Райдер добавил, что министр обороны США Ллойд Остин еще не общался с новоназначенным главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его место занял генерал Александр Сырский.

До этого Сырский был командующим Сухопутных войск ВСУ. Однако с переводом на новую должность Зеленский уволил Сырского с его прошлого поста.

В вечернем обращении Зеленский отметил, что ожидает от нового главнокомандующего внедрения изменений в Вооруженные Силы нашего государства. По словам главы государства, Сырский должен представить свою команду уже в ближайшие дни.

За время войны Александр Сырский отличился мощными цитатами о войне, украинскую землю и врага. Что именно говорил Сырский, какие его слова запечатлеются в памяти надолго – читайте в материале.