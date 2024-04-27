Оперативно-стратегическая обстановка сложная и имеет тенденцию к обострению, – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский выступил на заседании группы "Рамштайн". Он рассказал, какая ситуация сейчас на фронте.

Контактная группа по обороноспособности Украины 26 апреля собралась в 21-й раз. Заседание прошло онлайн, на нем выступил Владимир Зеленский.

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Что заявил Сырский

Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению; специфике осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления,

– написал главком.

Он сообщил, что также были выступления министра обороны Рустема Умерова и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Сырский поблагодарил участников и министра обороны США Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины, Вооруженных сил, военную помощь со стороны США и всех союзников и партнеров.

Яркое выступление Зеленского на "Рамштайне"-21

Президент обратился к участникам заседания, напомнив, что многие из них – бывшие солдаты. "Представьте, что чувствуют украинские военные, когда не могут ответить на артиллерийский огонь врага, потому что не хватает боеприпасов", – сказал он.

По словам украинского лидера, наше государство нуждается в трех видах вооружения, каждый из которых имеет четкое предназначение. Артиллерийские снаряды помогут остановить продвижение оккупантов. Россияне воспользовались промедлением США с оказанием помощи и за полгода захватили ряд населенных пунктов. Зеленский призвал остановить Путина, который "верит, что может пройти сквозь руины". А еще боеприпасы позволят Силам обороны не только сдерживать врага и быть в обороне, но и планировать наступательные операции.

Оружие большой дальности нужно, чтобы заставить россиян не чувствовать себя в безопасности ни на одной части оккупированной территории Украины. В частности, уже успешно работают ATACMS и Storm Shadow/SCALP. А усиление ПВО создаст настоящий воздушный щит над Украиной, который защитит наши города. Для этого необходимы семь комплексов Patriot и ракеты к ним.

Также Зеленский сообщил, что Украина формирует новые бригады. Но воинам нужно оружие.

Они знают, как победить Они должны победить. Но украинские защитники нуждаются в вашей поддержке – достаточной и своевременной. Мы нуждаемся в том же, что и вы, будь вы солдатами в этой войне,

– подытожил Зеленский.