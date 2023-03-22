С Leopard точно не сравнятся, – боец ВСУ о расконсервации Т-54 в России

Россияне снимают с баз хранения подержанную советскую военную технику. В Вооруженных Силах Украины говорят, что танк, каким бы он ни был старым, все равно танк.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, старые советские танки не сравнятся с новейшим вооружением стран НАТО.

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Хорошо, что они устаревшие, плохо, что до сих пор есть

По данным группы аналитиков Conflict Intelligence Team, Россия начала снимать с консервации советские танки семейства Т-54/55, выпущенные в 40–50 годах. До этого, россияне уже снимали с хранения более новые танки Т-62, которые производились в Советском Союзе в 1960-х годах.

Кирилл Сазонов заявил, что танки Т-54/55 достаточно стары, однако любой танк остается опасным оружием. Даже такие старые танки могут усилить позиции, будь то в атаке или в обороне.

"Это достаточно устаревшие танки, точно не хваленые "Арматы", которыми нас пугали. Но исходя из того, что иметь любой танк в нынешней ситуации, и не иметь его – это две большие разницы", – добавил он.

По словам украинского военного, плохо то, что россияне до сих пор могут получать военную технику, даже если она старая. Единственный позитив – это ее устарелость в условиях современной войны.

Их точно не сравнишь с ни Breadly, ни с Leopard. Это небо и земля,

– сообщил Сазонов.

Русское оружие, используемое в войне с Украиной