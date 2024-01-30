Бои на Харьковщине: Коваленко объяснил, чем грозит россиянам возможное взятие села Табаевка
Россияне пытаются продвигаться на Купянском направлении. Очевидно, враг хочет захватить село Табаевка, расположенное неподалеку от недавно захваченного Крахмального.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что Табаевка расположена не в самом лучшем районе – на этом участке проблематичный ландшафт.
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Почему Табаевка создает угрозы для врага
Коваленко отметил, что Табаевка расположена у реки, а ниже по течению на расстоянии 2 километров имеет выход в населенный пункт Песчаное. Там болотистая местность и низменности. Кроме того, село постоянно находится под огневым контролем Cил обороны Украины.
Россияне смогут закрепиться в Табаевке, поставив себе такую боевую задачу. Однако если они это сделают то каждый день будут нести потери даже не выходя на выполнение боевого задания. Село будет постоянно под обстрелами,
– сказал военно-политический обозреватель.
Россияне вряд ли будут продвигаться к левому берегу реки Оскол. Поскольку к западу и юго-западу от Табаевки полностью открытое пространство – поля. Вероятно, враг продолжит движение на северо-запад и будет двигаться по трассе Р-07. Однако там врага ждут украинские рубежи и линии обороны, которые крайне сложно будет одолеть.
Что происходит вокруг Табаевки
- Недавно россияне заявили о якобы оккупации села Табаевка. Также утверждали о захвате господствующих высот в этом районе. В то же время, информацию сразу опровергли аналитики DeepState, которые заявили, что Вооруженные Cилы не дали врагу закрепиться в селе.
- Также спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо опроверг заявление оккупантов. На самом деле, в Табаевке продолжаются позиционные бои и украинские военные как раз пытаются вытеснить россиян. Кроме того, там такая местность, что зайдя в деревню, оккупанты буквально превратятся в мишени будто в тире.
- Также Фитьо отметил, что для российского общества оккупация села Табаевка Харьковской области будет подаваться как взятие Берлина. Несмотря на то, что это населенный пункт, в котором ранее проживали менее 45 человек.