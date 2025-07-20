"Аналогов нет": россияне прицепили пулемет к броневику и назвали это – "Тайфун-ПВО"

В России заявили, что боевая машина "Тайфун-ПВО", которая еще в 2024 году прошла серийные испытания, уже перешла в категорию серийной продукции. Эту ПВО, "аналогов которой нет в мире", оккупанты планируют поставить на защиту мостов и заводов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о "Тайфуне-ПВО"?

Гендиректор завода "Купол" Фанил Зиятдинов заявил, что производство бронемашины "Тайфун-ПВО" позволит повысить загруженность предприятия. После этого с комментарием выступил генерал-майор авиации Владимир Попов, который отметил, что эта новинка "будет нужной" в составе российских войск. По его словам, машина займет промежуточное место между зенитными установками и комплексами типа "Панцирь" и станет "необходимой для военной компоненты на линии соприкосновения с противником".

Впоследствии Попов уточнил, что "Тайфун-ПВО" прежде всего предназначена для "борьбы с дронами" и будет использоваться для "охраны отдельных районов и объектов" - в частности НПЗ, объектов газогенерации, железнодорожных узлов и мостов. Это частично противоречит предыдущему заявлению о ее применении непосредственно на фронте.

Несмотря на это, новинку позиционируют как средство прикрытия войск – в частности во время маршей. Она имеет защиту от бронебойных пуль и мин, оснащена двумя люками: один для пулеметчика, второй – для оператора ПЗРК. Турель на крыше позволяет устанавливать пулеметы типа "Корт", а огонь можно вести даже в движении – на скорости до 20 километров в час.