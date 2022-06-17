Так и не научился произносить имя президента Казахстана: эпическое видео позора Путина
Российский президент Владимир Путин, несмотря на длительную политическую карьеру, похоже, не до конца поборол проблемы с произношением. Лидер России не сумел произнести имя президента Казахстана.
Путин оконфузился с именем Токаева
Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме, куда также приехал лидер Казахстана Касим-Жомарт Токаев, сообщает 24 канал.
Кстати Ложь о зерне и оправдании войны против Украины: что Путин наговорил на выступлении в Петербурге
Российский диктатор попытался сказать что-нибудь о выступлении Токаева, но не смог произнести полное имя президента Казахстана. Путин "проглотил" имя Токаева, как со временем проглотит и поражение России в войне против Украины.
Смотрите видео, как Путин оконфузился с именем Токаева
С другой стороны, возможно, проблемы с произношением подтверждают то, что Путин действительно болен раком. Как известно, недавно в СМИ появилась информация, что Путин перенес тяжелую форму рака , из-за чего ему осталось жить еще 3 года.
Информацию о том, что Путин болен раком, подтверждал глава украинской разведки Кирилл Буданов . По данным Newsweek, российский диктатор прошел курс лечения от рака на поздней стадии.
Если же это не симптомы рака, то Путину следует обратиться к логопеду. Может быть, военное руководство неправильно понимает его приказы. В конце концов, с уст российского диктатора постоянно срывается ересь о каких-то "нацистах" и "спецоперации".
Еще одна версия, почему Путин не смог произнести имя Токаева – позиция президента Казахстана. Последний прямо перед Путиным заявил, что Казахстан не признает так называемые марионеточные "псевдореспублики" на Донбассе.
Основные тезисы Путина во время форума в Санкт-Петербурге
- Путин заявил, что Россия не блокирует украинские порты и не мешает Украине экспортировать зерно. В качестве альтернативного маршрута для экспорта он предложил территорию Беларуси. Также лидер России цинично обвинил Украину, что якобы заменяла Черное море.
- Российский президент еще раз оправдался за начало так называемой "спецоперации" в Украине. Он сказал, что для России существовали какие-то риски, однако затруднился назвать, что же несло угрозу "русскому меру".
- Также Путин цинично и по-хамски ответил на вопросы о трагедии и убийствах украинцев . Традиционно для себя российский президент перевел ответственность на Запад.
- Президент России поднял вопрос так называемых "красных линий" , угрожая Украине нанести удары по Киеву. Кроме того, он заявил, что российские военные будто бы не будут штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины под Донецком.