Российский президент Владимир Путин, несмотря на длительную политическую карьеру, похоже, не до конца поборол проблемы с произношением. Лидер России не сумел произнести имя президента Казахстана.

Путин оконфузился с именем Токаева

Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме, куда также приехал лидер Казахстана Касим-Жомарт Токаев, сообщает 24 канал.

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Российский диктатор попытался сказать что-нибудь о выступлении Токаева, но не смог произнести полное имя президента Казахстана. Путин "проглотил" имя Токаева, как со временем проглотит и поражение России в войне против Украины.

Смотрите видео, как Путин оконфузился с именем Токаева

С другой стороны, возможно, проблемы с произношением подтверждают то, что Путин действительно болен раком. Как известно, недавно в СМИ появилась информация, что Путин перенес тяжелую форму рака , из-за чего ему осталось жить еще 3 года.

Информацию о том, что Путин болен раком, подтверждал глава украинской разведки Кирилл Буданов . По данным Newsweek, российский диктатор прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Если же это не симптомы рака, то Путину следует обратиться к логопеду. Может быть, военное руководство неправильно понимает его приказы. В конце концов, с уст российского диктатора постоянно срывается ересь о каких-то "нацистах" и "спецоперации".

Еще одна версия, почему Путин не смог произнести имя Токаева – позиция президента Казахстана. Последний прямо перед Путиным заявил, что Казахстан не признает так называемые марионеточные "псевдореспублики" на Донбассе.

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