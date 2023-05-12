Закрытие магазинов, АЗС, банкоматов: Жданов рассказал об "эвакуации" на оккупированных территориях

За последние несколько дней россияне "эвакуировали" около 300 мирных жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. Среди них, в том числе, и дети.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что их вывезли в Бердянск.

Смотрите также Оккупанты планируют "эвакуировать" из ЗАЭС более 3 тысяч работников, – Энергоатом

"Судя по масштабам, которые они объявляли, ходили по квартирам, доказывали, что нужно "обязательно эвакуироваться" и тому подобное", – подчеркнул Жданов.

Среди "эвакуированных людей" есть и женщины, и дети, и пожилые люди. Вероятно, и взрослые мужчины, оставшиеся на временно оккупированных территориях.

Но не 3 тысячи и не 30 тысяч. Хотя объявляли они большой участок – 18 городов "подлежат эвакуации". Ей "подлежат" только те люди, которые взяли российский паспорт,

– отметил он.

Но пока что это все не массово. Подготовка или вообще все эти мероприятия, сопровождающие "эвакуацию", считает военный эксперт, вызывают вопросы и выглядят довольно странно.

Как россияне вывозят людей с временно оккупированных территорий: смотрите видео

Закрываются без объяснений

"Например, в Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись российские продуктовые магазины. А накануне магазины объявляли о больших скидках на большинство товаров", – рассказал Олег Жданов.

В то же время, никто не объяснял, почему именно их закрыли. По его мнению, нельзя сказать, что эвакуация продолжается полным ходом.

"Но фактор того, что полицейские участки закрываются, банки закрываются, банкоматы выключаются…", – подчеркнул военный эксперт.

Тем временем АЗС, после того, как распродают все топливо, также закрывают.

"Пополнения топлива на заправках практически нет. Сейчас к этому, так сказать, "параду" добавились еще и продуктовые магазины тех российских сетей, которые пытались развернуться на оккупированных территориях", – подытожил Жданов.

Так называемая "эвакуация" населения с оккупированных территорий