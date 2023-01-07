"Перемирие" Путина привело разве что к нервному срыву у российских пропагандистов: анализ ISW
Источник:ISW
Владимир Путин объявил так называемое "перемирие". Это произошло на фоне колоссальных потерь России. Джо Байден отметил, что кремлевский диктатор просто пытается "передохнуть".
Людей предупредили о провокациях, которые Кремль может готовить во время так называемого "перемирия". В частности, эксперт считает, что Россия готовит теракты на Рождество, чтобы обвинить Украину
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Российские пропагандисты воют из-за "перемирия"
После заявления бункерного деда о так называемом "перемирии" на болотах начался вой. Российские пропагандисты получили вместо рождественских подарков нервный срыв.
В частности, террорист Игорь Гиркин заявил, что "перемирие" – "смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции". Кроме того, раскритиковал решение Путина Денис Пушилин.
Так называемые российские "военные блоггеры" воют, что "перемирие" вредит российским оккупантам.Важно! Захватчики продолжают открывать огонь. В канун Рождества враг фактически 40 раз обстрелял Херсонскую область. К сожалению, погиб один человек. Кроме того, есть пострадавшие. В Госдепе США уже отметили, что заявления Путина о так называемом "перемирии" – абсолютный цинизм.
Россияне в бешенстве из-за заявлений Путина
- Для всего цивилизованного мира Рождество – время теплых встреч и чудес. Тем временем взбешенные россияне требуют крови. Никто в Украине и цивилизованных странах не поверил в так называемое "перемирие" Путина. В то же время россияне возмутились из-за заявления бункерного деда.
- В частности, его назвали "муд*ком" и "главным врагом русской армии".