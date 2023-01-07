"Перемирие" Путина привело разве что к нервному срыву у российских пропагандистов: анализ ISW

Владимир Путин объявил так называемое "перемирие". Это произошло на фоне колоссальных потерь России. Джо Байден отметил, что кремлевский диктатор просто пытается "передохнуть".

Людей предупредили о провокациях, которые Кремль может готовить во время так называемого "перемирия". В частности, эксперт считает, что Россия готовит теракты на Рождество, чтобы обвинить Украину

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Российские пропагандисты воют из-за "перемирия"

После заявления бункерного деда о так называемом "перемирии" на болотах начался вой. Российские пропагандисты получили вместо рождественских подарков нервный срыв.

В частности, террорист Игорь Гиркин заявил, что "перемирие" – "смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции". Кроме того, раскритиковал решение Путина Денис Пушилин.

Так называемые российские "военные блоггеры" воют, что "перемирие" вредит российским оккупантам.

Россияне в бешенстве из-за заявлений Путина

Для всего цивилизованного мира Рождество – время теплых встреч и чудес. Тем временем взбешенные россияне требуют крови. Никто в Украине и цивилизованных странах не поверил в так называемое "перемирие" Путина. В то же время россияне возмутились из-за заявления бункерного деда.

В частности, его назвали "муд*ком" и "главным врагом русской армии".