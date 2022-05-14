Так же, как в Крыму: оккупанты планируют провести "перепись" населения на Херсонщине
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
В Херсонской области российские оккупанты планируют провести перепись населения. Такая же ситуация была во временно оккупированном Крыму в 2014 году.
В частности, подготовка началась в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисова.
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Оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области
Так, по словам Денисовой, жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью.
При этом в объявлениях отмечается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку.
Согласно полученной информации, "перепись" планируется начать 16 мая и завершить до конца месяца.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека. Отмечаю, что любые сценарии и манипуляции оккупантов и коллаборантов со "статусом" Херсонщины юридически и политически ничтожны,
– написала Денисова.
Она также добавила, что российские захватчики рассматривают разные варианты по "статусу" временно оккупированных территорий, в частности, среди них и создание так называемого крымского федерального округа. В Херсонской области, скорее всего, такие шаги предпринимают на фоне неуспешного "референдума" .
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