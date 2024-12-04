Такер Карлсон в Москве пожаловался, что ему сорвали интервью с Зеленским

Такер Карлсон, который в начале года взял интервью у Путина, снова прилетел в Москву. Теперь американский ведущий пообщался с Сергеем Лавровым.

Карлсон записал интервью с главой российского МИДа. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что разговор получился очень "интересный", через несколько дней он будет в общем доступе, передает 24 Канал.

Смотрите также Там могли быть стратегические бомбардировщики: в Рязани – "хлопок" в районе авиабазы

Такер заявил о сорванном интервью с Зеленским

В своем видеообращении ведущий рассказал, что хочет спросить Лаврова о будущем развитии отношений США и России, в частности, о вероятности наступления беспрецедентного конфликта.

Кроме того, Такер пожаловался, что он больше года пытается взять интервью у Владимира Зеленского, однако переговоры якобы сорвали правительство Соединенных Штатов Америки и американское посольство в Киеве.

Напомним, что летом этого года Карлсон анонсировал интервью с Зеленским. Тогда он рассказывал, что целых два года шел к этому. Особенно ему захотелось поговорить с украинским политиком после того, как он провел разговор с Путиным.

Однако в Офисе президента опровергли заявление американца. Спикер Зеленского посоветовал Карлсону "внимательнее проверять свои источники в ФСБ". Сергей Никифоров уточнил, что "у президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет".