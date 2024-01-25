"Этот объект должен быть уничтожен": "Атеш" провели разведку ракетного предприятия под Москвой

Агенты "Атеш" провели разведку на одном из объектов корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Это крупнейшее предприятие, которое занимается производство оружия для атак на украинские города.

Партизанское движение “Атеш” давно вышло за пределы Крыма и теперь помогает уничтожать объекты врага как на оккупированной территории, так и в тылу россиян. В структуре отметили, что российское предприятие должно быть уничтожено.

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Детали операции

Агенты партизанского движения "Атеш" провели внешнюю разведку объекта одного из крупнейших российских оборонных предприятий. Партизаны побывали возле главного офиса корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в населенном пункте Королев Московской области.

Эта корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов. Среди их продукции есть ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа "Бастион", "Яхонт", "Рубеж" и другие,

– рассказали в "Атеш".

Партизаны разведали офис "Тактического ракетного вооружения" / "Атеш"

Партизаны отметили, что они вычислили производственные цеха, кладовые с реагентами и техникой. Кроме этого, они разведали, где расположен административный корпус со всей документацией.

Информацию о важных объектах уже передали в ВСУ / "Атеш"

В "Атеш" отметили, что этот военный объект должен быть уничтожен, и они будут над этим работать.

Деятельность "Атеш"