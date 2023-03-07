Пехотные "валы", классическая "жуковщина": военный эксперт сказал, эффективна ли тактика россиян

Российский диктатор Владимир Путин продолжает усеивать украинскую землю труппами своих военных. Россия имеет ресурс, чтобы и дальше пренебрегать жизнями своих военных.

Об этом 24 Каналу рассказал Петр Черник – военный эксперт. По его словам, мобилизация в стране-агрессорке продолжается постоянно.

Смотрите также Сценарий падения режима Путина: при каких условиях начнется революция в России

Тактика русских

Петр Черник подчеркнул, что единственная логика, которой сейчас руководствуются россияне, это колоссальные большие пехотные "валы".

Действительно, и на Бахмутчине, и под Соледаром россияне перешли к тому, что называется "бесконечные человеческие валы",

– отметил он.

По его словам, в марте прошлого года число окупантов, которых потеряла Россия во время войны в Украине, было 3900 человек. В то же время, не досчитались россиян около 900 единиц военной техники.

"В декабре, особенно на этих направлениях, россияне понесли потери более 21 тысячи человеческого потенциала и более 300 единиц техники. Классическая "жуковщина" как таковая", – пояснил он.

По мнению военного эксперта, Россия прибегает к такой тактике, чтобы истощить украинские силы.

Петр Черник рассказал, как россияне воюют против Украины: смотрите видео

Планы окупантов

Петр Черник рассказал, что, к большому сожалению, тактические успехи у окупантов все же есть.

Откажутся ли от такой тактики? На мой взгляд, сейчас – нет. Путин дал седьмой, восьмой, а то девятый приказ выходить на административные линии Донбасса,

– заметил он.

Военный эксперт заверил, что враг будет прилагать максимум усилий по достижению этой стратегической цели.

Впрочем, пока россияне в проигрыше, потому что еще не менее 10 тысяч квадратных километров Донбасса не оккупированы.

Путину не жалко "мяса"

Петр Черник отметил, что россияне пока еще держатся на линии фронта из-за постоянного пополнения личного состава. Мобилизационная волна в России не утихала ни на один день.

"Эти все акценты так называемой частичной мобилизации, так называемой скрытой мобилизации – это ничто иное, как опять же классическая пропаганда. Населению нужно успокаивать их потенциальные эмоциональные всплески", – пояснил он.

По его мнению, у россиян все же есть ресурс мяса, которое будет готово идти умирать.

Ничего со времен Сталина не изменилось. Сталин в свое время утверждал, что россияне не могут проиграть в поле боя. Сколько нужно будет солдатских жизней, столько и будет потрачено. И потом Путин прекрасно осознает, что он тоже не может проиграть на поле боя,

– рассказал он.

Военный эксперт отметил, что диктатор будет готов "умогилить" и несколько миллионов россиян для победы в войне. К тому же оккупантам есть чем воевать. Вопрос качества вооружения их не беспокоит.

Россия несет бешеные потери в Украине: главное