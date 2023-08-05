Нужно безумное преимущество в воздухе: майор запаса объяснил отказ ВСУ от американской тактики
В западных СМИ появилась информация, что ВСУ отказались от американской тактики ведения боя. На самом деле наши защитники ее не использовали, ведь для этого нужно безумное преимущество в авиации, артиллерии, ракетах.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, украинские бойцы используют самую современную тактику ведения боя.
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В чем состоит американская тактика
Гетьман отметил, что по американской тактике сначала артиллерия и ракеты разрушают все, что есть у врага. Авиация не позволяет противнику сопротивляться. Продолжаются мощные атаки и разрушение всего, что у него есть.
Это воздушное преимущество и безумная артиллерийская ракетная атака. Где был враг, там уже остается пашня. У противника паника, он лишен средств связи. Авиация и ракеты сделали свое дело. Потом идет пехота, которая уже не встречает большого сопротивления, потому что там некому делать это сопротивление,
– объяснил он.
Чтобы использовать американскую тактику, ВСУ нужны бомбардировщики B-52, B-1, B-2, "бородавочники" А-10, больше артиллерии и ракет.
Гетьман об американской тактике: смотрите видео
Самая современная тактика ведения боя
Майор запаса ВСУ подчеркнул, что украинские защитники никогда не применяли американскую тактику. В то же время тактика наших военных – самая современная.
Наша тактика более современна, чем американская. Наши партнеры начинают изучать, как мы можем меньшим количеством сил и средств наступать и продвигаться, также у нас есть меньшие потери при наступлении. Это наиболее современная тактика ведения боя,
– добавил Гетман.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные наступают на Востоке Украины, а также пытаются восстановить утраченное положение. Горячие боевые действия продолжаются на Бахмутском направлении.
- За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Украинским военным приходится сдерживать оккупантов под шквальным огнем артиллерии и авиаударов.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ продолжают продвижение на фронте. На южных направлениях наши воины прорвали первую линию обороны и сейчас перед ними встают определенные трудности на следующей промежуточной линии.