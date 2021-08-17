История "Талибана": когда и как возникло радикальное движение

Представители "Талибана" захватили и контролируют всю территорию Афганистана. Движение появилось в начале 1990-х годов на севере Пакистана после вывода советских войск из Афганистана, впоследствии захватило власть в стране и потеряло ее.

Историю возникновения и развития радикальной исламистской группировки, которая за несколько недель захватила Афганистан, читайте в материале.

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Место и время возникновения "Талибана"

Движение возникло в начале 1990-х годов на севере Пакистана после того, как СССР вывел свои войска из Афганистана.

"Талибан" на языке пушту означает "студенты". Считается, что он впервые появился именно в религиозных семинариях, которые проповедовали жесткую форму суннитского ислама. Деньги на развитие движения преимущественно предоставляла Саудовская Аравия.

Основали "Талибан" 30 студентов афганского города Кандагар. Главой тогда стал Мулла Мухаммед Омар.

! После свержения талибов местонахождение Омара было настолько тайным, что о его смерти в 2013 году стало известно только через 2 года после нее.

Только 3 государства признавали правления "Талибана": ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия.

Талибы обещали, что в пуштунских районах, граничащих с Пакистаном и Афганистаном, будет царить мир и безопасность. В то же время после прихода к власти они планировали ввести собственную жесткую версию шариата.



Глава "Талибана" Мулла Мухаммед Омар: Фото Википедия

Распространение движения в мире

Впоследствии "Талибан" быстро распространил свое влияние с юго-западного Афганистана. В сентябре 1995 года группировка захватила провинцию Герат, граничащую с Ираном.

Через год под властью талибов оказался и Кабул. До 1998 года талибы контролировали почти 90% территории Афганистана. Местные жители в основном приветствовали талибов, когда те впервые появились на сцене. Их ранняя популярность во многом была обусловлена ​​их успехом в борьбе с коррупцией, сдерживании беззакония.

Однако со временем люди поняли, что "Талибан" – это еще и публичные расстрелы осужденных убийц и прелюбодеев, ампутированные конечности для виновных в кражах, разрушение исторического наследия, запрет женщинам учиться и работать, ограничения телевидения и кино.

Также боевиков "Талибана" обвиняли в том, что они предоставили убежище для Усамы бен Ладена и его движения "Аль-Каида" после терактов 11 сентября 2001 в США.

После этого талибов начали отстранять от власти в Афганистане. 7 октября 2001 года военная коалиция США начала наступать, к декабрю режим "Талибана" развалился.

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