"Талибан" поместил под домашний арест экс-президента Афганистана, – СМИ
26 августа 2021 , 17:02Читати новину українською
Источник:CNN
Террористы "Талибана" после захвата власти в Афганистане поместили под домашний арест экс-президента страны Хамида Карзая. Вместе с ним находится бывший афганский премьер-министр Абдулла Абдулла.
Талибы сначала лишили бывшего главы страны и премьера охраны. Впоследствии они конфисковали у них оружие и автомобили.
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Детали о домашнем аресте
Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле без охранников. Их будущее зависит от милости талибов.
И бывший президент, и экс-премьер-министр в августе решили не оставлять захваченный "Талибаном" Афганистан.Обратите внимание! Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну из-за захвата Кабула талибами. Впоследствии выяснилось, что он вместе с семьей бежал в ОАЭ.
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Ситуация в Афганистане: последние новости
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