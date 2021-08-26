"Талибан" поместил под домашний арест экс-президента Афганистана, – СМИ

Террористы "Талибана" после захвата власти в Афганистане поместили под домашний арест экс-президента страны Хамида Карзая. Вместе с ним находится бывший афганский премьер-министр Абдулла Абдулла.

Талибы сначала лишили бывшего главы страны и премьера охраны. Впоследствии они конфисковали у них оружие и автомобили.

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Детали о домашнем аресте

Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле без охранников. Их будущее зависит от милости талибов.

И бывший президент, и экс-премьер-министр в августе решили не оставлять захваченный "Талибаном" Афганистан.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну из-за захвата Кабула талибами. Впоследствии выяснилось, что он вместе с семьей бежал в ОАЭ.

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