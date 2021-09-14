Талибы начали казнить мирное население в провинции Панджшер

Боевики "Талибана" начали казнить людей прямо на улице. Известно о смерти по меньшей мере 20 человек в провинции Панджшер.

Там происходили бои между талибами и оппозиционными силами. В регионе сейчас прервана связь, поэтому любую информацию получить трудно.

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Несмотря на обещания талибов, они не сдерживаются и убивают мирных жителей. Доказательства появились у издания BBC.

На видео, которое получили журналисты, изображен мужчина в военном снаряжении в окружении бойцов "Талибана". После того как прозвучала стрельба, мужчина упал на землю.

Был ли убит военнослужащим, пока неизвестно, ведь униформа очень распространена в провинции. В то же время на видео прохожий настаивал, что он гражданский.



Талибы начали казнить мирных жителей / Фото BBC

Среди жертв – владелец магазина и отец двоих детей, которого зовут Абдул Сами. По словам свидетелей, его обвинили в продаже SIM-карт бойцам сопротивления. Через несколько дней тело мужчины нашли со следами пыток.

Талибы якобы застрелили полицейскую , которая была беременна. Боевики опровергают эту информацию.

В сети также публикуют видео, на которых, по словам авторов, присутствуют мирные жители из Панджшер, которых похищают, а затем казнят.

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