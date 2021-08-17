Талибы пообещали не атаковать военных США, но есть условие
17 августа 2021 , 17:51Читати новину українською
Источник:Sky News
Группировка "Талибан" пообещала не атаковать американских военных в Афганистане. Однако только если те покинут страну.
Представитель боевиков Сухаил Шахин заявил, что военные США должны покинуть Афганистан до 11 сентября 2021 года. При этом он говорит, что американцы должны сделать это как можно быстрее.
Читайте также Байден или Трамп: кто виноват в катастрофе в Афганистане
Шахин утверждает, что США нарушили договоренности, достигнутые с талибами в Дохе в феврале 2020 года. Мол, нарушение заключается в отсрочке вывода войск до 11 сентября.
Военные США в Афганистане: что известно
- Американские военные вошли в Афганистан около 20 лет назад после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
- Основным противником США было движение "Талибан". Тогда оно тоже контролировало страну.
- В 2011 году количество военных в Афганистане достигала 98 тысяч, но в начале 2021 года это количество сократили.
- В феврале 2020 года США заключили мирное соглашение с "Талибаном". Оно предусматривало, что Америка имела 14 месяцев, чтобы выйти из Афганистана.
- В мае 2021 года президент Джо Байден анонсировал, что войска США покинут Афганистан до 11 сентября.
Талибы взяли под контроль Афганистан: главное
- После того, как США начали выводить войска, талибы активизировались. Боевики захватывали все новые и новые города.
- В результате 15 августа 2021 года террористы взяли под контроль столицу Кабул. Власти решили сдать город мирно. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан.
- Талибы приказали иностранцам покинуть страну.
- Афганцы испуганы, ведь боевики ранее прибегали к особо жестоким наказаниям. Сами талибы говорят, что не собираются совершать самосуд над афганцами.
- Также "Талибан" объявил всеобщую амнистию для всех чиновников и призвал людей возвращаться к работе.