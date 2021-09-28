Талибы угрожали отобрать украинский самолет во время эвакуации, – СМИ

Во время эвакуации из Афганистана боевики "Талибана" угрожали конфисковать украинский самолет. В то же время, пишут американские СМИ, талибы требовали официального признания от украинских властей.

Боевики отказывались освободить людей, которых хотели эвакуировать украинцы. Также талибы каждый раз меняли условия для эвакуации. Более того, они даже пригрозили отобрать самолет.

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Талибы гарантировали украинцам, что препятствий не будет

Еще перед посадкой 16 сентября "Талибан" гарантировал украинской стороне, что самолет без проблем приземлится в Кабуле и эвакуированные без помех попадут на борт. Вся процедура должна была занять несколько часов, а вместо этого длилась 7 дней.

Украинцы категорически отказались признавать власть талибов

Чтобы вернуться на территорию Украины с 96 спасенными афганцами, украинцам пришлось провести несколько переговоров с талибами. Одним из первых условий боевиков якобы было письменное признание украинским правительством "Исламского Эмирата Афганистан". Украинцы это делать категорически отказались.

Самолету пришлось вернуться в Киев, пока длились переговоры и вернуться на афганскую территорию уже 19 сентября.

Спасательная миссия почти сорвалась, когда сотрудники службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен был вылететь через 30 минут без эвакуированных, иначе будет конфискован,

– пишут в The New York Times.

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СМИ информируют, что талибам не понравился даже список людей, которых планировали эвакуировать. Он был цветной, а они требовали черно-белой распечатки.

Пока неизвестно, как именно нашли выход из тупика. Предполагают, что украинской стороне помогли Турция, Пакистан и Катар.

Что известно о последней эвакуации из Афганистана, которую провела Украина: