Талибы запретили снимать с банковских счетов более 200 долларов в неделю

Центральный банк Афганистана запретил снимать с банковских счетов более 200 долларов в неделю. Причиной стали финансовые трудности в стране.

В директиве центробанка указано, что такое ограничение будет временным. Однако владельцам счетов позволяют переводить деньги в электронном виде.

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За несколько часов до введения запрета сотни людей в Кабуле вышли на улицы. Они протестовали против закрытия банков.

Банковское обслуживание в Афганистане

Стоит отметить, что после того, как террористы "Талибана" вошли в столицу Афганистана, банки перестали обслуживать клиентов. Из-за ситуации в городе работодатели не могут выплачивать зарплаты, а у работников заканчиваются деньги.

Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане и не оказывает помощь. Ввиду этого, "Талибан" запретил вывозить из страны доллары и антиквариат.

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