Талибы запретили снимать с банковских счетов более 200 долларов в неделю
Источник:Khaama Press
Центральный банк Афганистана запретил снимать с банковских счетов более 200 долларов в неделю. Причиной стали финансовые трудности в стране.
В директиве центробанка указано, что такое ограничение будет временным. Однако владельцам счетов позволяют переводить деньги в электронном виде.
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За несколько часов до введения запрета сотни людей в Кабуле вышли на улицы. Они протестовали против закрытия банков.
Банковское обслуживание в Афганистане
Стоит отметить, что после того, как террористы "Талибана" вошли в столицу Афганистана, банки перестали обслуживать клиентов. Из-за ситуации в городе работодатели не могут выплачивать зарплаты, а у работников заканчиваются деньги.Обратите внимание! Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане и не оказывает помощь. Ввиду этого, "Талибан" запретил вывозить из страны доллары и антиквариат.
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Ситуация в Афганистане: последние новости
- По международному аэропорту Кабула 30 августа выпустили по меньшей мере 5 ракет. Из-за этого Джо Байден приказал усилить защиту американских военных.
- Сразу 98 стран подписали совместное заявление о гарантиях эвакуации людей из Афганистана. В частности, подписи под документом поставили высокий представитель Евросоюза и генсек НАТО.
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