"Танцы со звездами 2018": Леся Никитюк написала забавную песню про Влада Яму

Развлекательное шоу "Танцы со звездами 2018" обросло немалым спором, который произошел между членом звездного жюри Владом Ямой и телеведущей Лесей Никитюк. Забавная знаменитость решила записать песню для хореографа.

Влад Яма, который в начале проекта позволял себе острые комментарии по поводу танцев Леси Никитюк, уже давно примирился со звездой. Однако телеведущая обид не забывает, что подтвердила в забавной песне.

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Ну что, ловите новый хит от богини ламината. Посвящается Владу Яме, – анонсировала Леся Никитюк.

Трек телеведущая записала в гримерке шоу "Танцы со звездами 2018". Курьезную песню она исполнила под аккомпанемент гитары, на которой играл Сергей Бабкин. Леся Никитюк вспомнила все замечания хореографа, однако представила их с юмором.

"Король эпитетов, император слова. Думаешь, что на дне ты, но он потопит снова", – начала свою песню Леся Никитюк.

Смотрите видео забавной песни Леси Никитюк и Сергея Бабкина, посвященной Владу Яме:

Напомним, что в первых эфирах шоу "Танцы со звездами 2018" между Владом Ямой и строптивой Лесей Никитюк вспыхнул конфликт. В третьем прямом эфире телеведущая заявила, что судье надо "закрывать рот". Раньше же Влад Яма сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей, что возмутило не только звезду, но и сеть. Телеведущая отнюдь не собиралась мириться с таким поведением хореографа: она записала видеообращение, в котором назвала комментарии мужчины некорректными. В свою очередь Влад Яма объяснил, что должен не только хвалить танцоров, но и критиковать их.