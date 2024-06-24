Закончатся ли когда-то у ВСУ танки: в Forbes ответили и объяснили, откуда Украина их берет

Журналисты Forbes отметили, что с начала полномасштабного вторжения России Украина получила от партнеров около 700 танков. При этом украинские военные сумели найти способ наладить системную работу по расконсервации и модернизации танков.

Речь идет о танках типа Т-64. Именно благодаря такой работе, пишут в издании, ВСУ до сих пор имеют достаточно много танков на вооружении, несмотря на потери техники на фронте.

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Какая ситуация в ВСУ с танками

Авторы материала отметили, что 150 механизированная бригада, которая была сформирована в октябре 2023 года, сейчас оснащена модернизированными танками Т-64БВ 2017 года выпуска. Forbes признает это развитие событий положительным знаком в условиях трехлетней полномасштабной войны.

Украинские военные отчаянно пытаются получить достаточное количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров – боевых такси для пехоты, если упрощенно – но по крайней мере танков у них достаточно, – отмечают журналисты.

Справочно! Т-64 – это танк весом 42 тонны, работающий на дизельном двигателе и оснащенный сотнями миллиметров брони. Этот танк производился на заводе имени Малышева в Харькове с 1963 по 1987 год, имеет экипаж из трех человек и мощную 125-мм пушку с возможностью автоматического заряжания.

После распада Советского Союза Украина стала владельцем около 3 000 таких танков.

В материале указано, что за годы независимости завод имени Малышева модернизировал около тысячи танков Т-64 для дальнейшего военного использования украинцами. Судьба остальных танков остается предметом предположений, что потенциально может указать на то, почему Вооруженные силы Украины не испытывают недостатка танков в течение третьего года продолжающегося конфликта.

Forbes также сообщает, что в ответ на гибридную агрессию в 2014 году Украина инициировала стратегические усилия по расконсервации старых танков Т-64 со складов по всей стране. Считается, что этот процесс значительно активизировался в 2022 году.

Где сейчас модернизируются танки Т-64

В первые недели войны завод имени Малышева получил значительные повреждения. Однако украинская промышленность быстро отреагировала, переместив имеющееся промышленное оборудование и создав новые цеха в более безопасных городах. Параллельно с этим Киев договорился о капитальном ремонте и модернизации танков Т-64 на заводах, расположенных в Польше и Чехии.

Расширение и частичный аутсорсинг украинской танковой промышленности объясняет, почему после потери около 300 Т-64 в боях украинские военные все еще имеют достаточно Т-64 для содержания имеющихся бригад и оснащения новых,

– пишет издание.

Вместе с тем, пишут журналисты, каждый "новый" Т-64 – это старый корпус с современной оптикой и средствами управления огнем. Именно поэтому Т-64 в определенном смысле – ограниченный ресурс, который со временем иссякнет, но не в ближайшее время.

Forbes прогнозирует, что советских запасов Т-64 хватит еще на несколько лет интенсивной войны, пока потери Украины будут оставаться неизменными. На фоне этой оценки Украина ведет переговоры о поставках западных танков на свою территорию и продолжает получать готовые танки от своих союзников.