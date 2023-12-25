В Индийском океане атаковали цивильный танкер: США обвинили в инциденте Иран

В Индийском океане 23 декабря неизвестный дрон напал на танкер Chem Pluto. Это судно перевозило химикаты в более чем 370 километрах от побережья Индии.

В конце концов, в Министерстве обороны США отметили, что обнаружили ту сторону, которая могла, вероятно, атаковать судно. По данным Пентагона, за инцидентом мог стоять Иран.

Интересно Йеменские хуситы с вертолета захватили судно в Красном море: опубликовано видео нападения

США обвинили Иран в атаке на судно Chem Pluto

Согласно заявлению Пентагона, Иран совершил атаку беспилотника на танкер у побережья Индии. Целевое судно, голландский танкер Chem Pluto под флагом Либерии, было поражено примерно в 200 морских милях (около 370 километров) от береговой линии Индии. К счастью, в результате инцидента нет сообщений о жертвах или пострадавших.

По словам журналистов Bloomberg, эти обвинения еще больше усугубляют и без того напряженные отношения между Соединенными Штатами и Ираном. Так ранее Вашингтон обвинил Тегеран в ответственности за серию атак на корабли в Красном море, якобы организованных повстанцами-хуситами в Йемене.

Тогда хуситы отмечали, что подобные атаки будут продолжаться, пока Израиль не прекратит свое участие в конфликте в Газе, значительно дестабилизировавшем регион Ближнего Востока.

Важно отметить, что территория Ближнего Востока играет решающую роль в содействии около 12% мировой морской торговли.

Ранее хуситы из Йемена захватили судно в Красном море