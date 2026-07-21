Газовый танкер, что следовал в Украину, подвергся атаке: есть раненые

В Черном море произошло столкновение с судном, следовавшим в Украину. Танкер Gas Lisbon шел под флагом Либерии. Инцидент привел к пожару и ранениям среди членов экипажа.

Эту информацию распространяют румынские СМИ. О происшествии в социальной сети X также написал президент страны Никушор Дан. Он отметил, что танкер направлялся в Украину, когда произошел удар.

Что известно о ударе по танкеру?

По словам президента Румынии, танкер следовал из египетской Александрии в украинский порт Рени. Никушор Дан заявил, что румынские службы выясняют причины взрыва и возможную ответственность России.

После инцидента к судну направили два спасательных катера. Всех 17 членов экипажа удалось спасти, трое из них получили травмы – их госпитализировали. По данным местных СМИ, двое пострадавших получили ожоги, еще один – многочисленные ранения.

Как сообщает Digi24, судно было загружено пропаном, на его борту произошел взрыв. Танкер находится на якоре в 26 километрах от берегов города Сфанту-Георге, однако на его борту продолжается пожар.

Для предотвращения дрейфа судна задействовали специальный буксир. По предварительным данным, танкер мог подвергнуться атаке морского дрона, однако его происхождение пока не установлено. Из-за угрозы судоходству судам в этом районе рекомендовали обходить опасную зону.

Напомним, что 19 июля российские войска ракетой атаковали гражданское сухогрузное судно GOLDEN LEO, которое перевозило зерно и выходило из зоны боевых действий. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь, пожар на борту удалось локализовать. Спасли 8 членов экипажа, однако 10 человек, среди которых лоцман ГП "АМПУ", погибли.

По данным украинской стороны, судно ходило под иностранным флагом, выполняло исключительно гражданскую задачу и не представляло угрозы для российских сил. В Украине атаку расценивают как преднамеренный удар по мирному судоходству.