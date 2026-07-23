Танкер, понтонная переправа и другие военные объекты: Силы обороны вновь нанесли россиянам потери

В ночь на 23 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических объектов России. Под удар попали сразу несколько целей оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе.

Что удалось поразить украинским бойцам?

Одной из целей стал танкер в акватории Черного моря. По информации Генштаба, судно использовалось для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил России.

Кроме того, украинские военные поразили понтонную переправу в Новоэкономическом районе Донецкой области. Российские войска использовали ее для военной логистики, опрокидывания личного состава и техники.

Также удар потерпел район сосредоточения живой силы противника во временно оккупированной Горловке Донецкой области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины будут продолжать системные удары по военным и военно-экономическим объектам России, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины.

Напомним, 23 июля в Подмосковье разбился российский истребитель Су-57 в ходе тренировочного полета. По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться, а самолет упал в поле недалеко от Звенигорода.

Кроме того, за последние 48 часов Силы беспилотных систем ВСУ поразили 13 российских судов в Черном и Азовском морях. Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что операция продолжается и направлена ​​на ослабление морской логистики и военных возможностей России.

Отметим, Силы специальных операций ВСУ анонсировали новую операцию под названием "Кондуктор", направленную против российской военной логистики. По предварительной информации, ее целью является 13 железнодорожных мостов, которые используются для опрокидывания войск и снабжения оккупантов. Детали обещают обнародовать впоследствии.