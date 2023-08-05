Похоже, украинцам мало ударов по Одессе и Измаилу, – Медведев с похмелья громко оконфузился
Одиозный Дмитрий Медведев в очередной раз стал угрожать Украине и начал призывать к терактам против ее гражданского населения. В этот раз причиной, ненадолго заставившей бывшего президента России переместить внимание с алкоголя на интернет, стала атака морского беспилотника на танкер оккупантов.
После удачных спецопераций СБУ и ВМС Украины в Черном море интернет-пользователи ждали реакции от Дмитрия Медведева, чтобы насмехаться над ним. Бывший президент России не заставил себя ждать и начал прогнозируемо брызгать слюной в соцсетях, передает 24 Канал.
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Что наговорил "Димон" на этот раз
Прихвостень Владимира Путина начал свое сообщение с оскорблений украинцев. Он обвинил Украину в том, что делает именно Россия, написав "убл**ки и вы**дки понимают только жестокость и силу". Вне контекста может даже показаться, что у Медведева проснулась совесть и он наконец начал писать правду о своей стране-агрессорке. Однако дальше одиозный политик стал признавать террор России против гражданского населения Украины и кичиться этим.
Пожалуй, им (украинцам – 24 Канал) мало ударов по Одессе, Измаилу и т.д.,
– заявил он.
Далее Медведев безосновательно обвинил Киев в якобы желании создать в Черном море экологическую катастрофу, проигнорировав тот факт, что российские оккупанты сами ее уже сделали в другом регионе, когда взорвали Каховскую ГЭС. После этого он повторил нарратив кремлевской пропаганды о Польше, которая якобы хочет оккупировать украинские территории. Этот фейк, к слову, не раз опровергался.
Кремлевский приспешник, о чьих проблемах с алкоголем в интернете ходит очень много слухов, забыл о противоречиях в своем заявлении и закончил сообщение призывом к созданию экологической катастрофы в западной части Украины. По его словам, это должно быть "окончательное решение по зерновой сделке".
Другие громкие заявления экс-президента России
- Недавно экс-президент России угрожал созданием "санитарной зоны во Львов". Также он пригрозил западным странам уничтожением их подводных кабелей.
- Напомним, Медведев захотел взорвать жилые дома в Украине. У него произошла истерика из-за "хлопка" на Крымском мосту.