Усилят участок фронта: какие задачи смогут выполнить танки Abrams от США

В ходе 15-го заседания "Рамштайна" объявили, что в ближайшее время танки Abrams передадут Украине. Историческое решение было принято еще в январе.

Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, почему эта техника не может что-то качественно изменить на российско-украинском фронте – речь идет скорее о точечном усилении.

К теме Мощные и технологичные: как танки Abrams помогут ВСУ сметать врага на своем пути

"Танки Abrams могут усилить участок фронта или какую-то одну нашу бригаду", – объяснил Жданов.

Как Abrams помогут на украинском фронте: смотрите видео 24 Канала

Военный эксперт отметил также политическую составляющую. Теперь американская военная техника в непосредственном боевом столкновении будет бороться с российскими оккупантами.

Какие могут возникнуть трудности

"В войне в Персидском заливе Abrams имели серьезные проблемы с воздушными фильтрами. Это газотурбинный танк, нуждающийся в большом количестве очищенного воздуха", – отметил Жданов.

Именно поэтому первые Abrams в Украине будут в определенном смысле "пробными". Если применение этих танков будет успешным, в дальнейшем могут предоставить больше их единиц.

– основной боевой танк третьего поколения, произведенный в США. Скорость на шоссе составляет 72 километра в час, а по средней местности – 48 километров. Главное вооружение – нарезная танковая пушка M68 калибром 105 миллиметров на 55 снарядов.



Что известно о танках Abrams / Инфографика 24 Канала

Abrams для Украины: последние новости