Когда американские танки Abrams появятся в Украине: в Пентагоне ответили

Танки М1 Abrams, которые в скором времени США поставят в Германию, не передадут Украине. Для ВСУ поставят другую партию танков.

Скоро США поставят в Германию танки М1 Abrams. Генерал Патрик Райдер сообщил, что их не передадут Украине – они будут использоваться только для учений украинских подразделений и будут отличаться от боевых танков, которые будут переданы Киеву отдельно.

К теме США передают Украине танки Abrams: главные характеристики и особенности

Учебные танки отличаются от боевых

Патрик Райдер сказал, что обучающие танки, которые поедут в Германию, выделили не из запасов Армии США, а из других мест хранения. Это позволит ускорить подготовку и пересылку боевых машин Украине.

Эти танки (которые поедут в Германию) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии уедут в Украину,

– объяснил он.

Ранее сообщалось, что на подготовку в Германию поедут ориентировочно 250 украинских военнослужащих. Некоторые будут учиться управлять танками, а другие будут учиться, как их ремонтировать и обслуживать.

Когда Abrams поедут в Украину

Райдер заявил, что ожидает поставок танков непосредственно в Украину после завершения окончательной подготовки личного состава ВСУ. По его словам, опрокидывание М1 Abrams состоится "в течение периода до конца года".

Он добавил, что боевые М1 Abrams будут оснащаться согласно специфике боевых действий в Украине.

Напомним, что США должны поставить Украине 31 танк Abrams. Об этом 25 января 2023 сообщил президент США Джо Байден.



Характеристики танка M1 A2 Abrams / Инфографика 24 Канала