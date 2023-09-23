Прорывные операции: Буданов рассказал, как Украина будет использовать танки Abrams
Источник:The Drive
Украина не может бездумно посылать в бой новейшие западные танки, это приведет к быстрому их уничтожению. В частности, ВСУ будет использовать Abrams только в продуманных конкретных операциях.
Джо Байден после встречи с Зеленским 21 сентября заявил, что Украина получит первые танки Abrams уже на следующей неделе. Кроме того, президент США объявил о новом пакете помощи Украине.
Смотрите также ATACMS под елку и консолидация союзников: каковы первые результаты визита Зеленского в США
Проблемы тяжелой бронетехники
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Вооруженные Силы очень осторожно будут использовать американские танки Abrams. В Украину следует 31 единица техники, которую армия с нетерпением ждет. Однако эти танки не будут участвовать в боях на передовой.
Их следует использовать очень специально для очень конкретных, хорошо разработанных операций, потому что если они используются на передовом и просто в общевойсковом бою, они не проживут слишком долго на поле боя. Их нужно использовать в тех прорывных операциях, но в очень хорошо подготовленных,
– рассказал руководитель ГУР.
Украинцы не могут просто развернуть батальонную танковую группу где-нибудь на поле боя, потому что ее легко поразит артиллерия. К примеру, россияне под Угледаром шли в атаку боевыми колоннами, которые просто уничтожила украинская армия.
Большими проблемами для бронетехники являются плотные заминирования территории и FPV-дроны, активно использующие обе стороны. Это нивелировало роль танков во всех направлениях. Сейчас эта техника используется только для эвакуации или быстрой транспортировки пехотных команд в определенное место, но она не участвует в боевых действиях.
Abrams усилят фронт
- Президент США Джо Байден в конце января 2023 года заявил, что Украина получит 31 единицу танков Abrams. После этого украинские военные как можно быстрее отправились на учебу. По состоянию на конец августа около 200 украинцев завершили подготовку.
- Министр обороны США Ллойд Остин 19 сентября анонсировал появление американских танков на поле сражения в Украине. В начале месяца издание Politico со ссылкой на источник в Минобороны США писало, что Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября.
- Танки Abrams могут точечно усилить какой-то участок фронта или какую-нибудь одну бригаду. Эти танки испытывают определенные проблемы с воздушными фильтрами, поэтому первая поставка будет пробной. После же возможны разговоры о дополнительных танках.