Прорывные операции: Буданов рассказал, как Украина будет использовать танки Abrams

Украина не может бездумно посылать в бой новейшие западные танки, это приведет к быстрому их уничтожению. В частности, ВСУ будет использовать Abrams только в продуманных конкретных операциях.

Джо Байден после встречи с Зеленским 21 сентября заявил, что Украина получит первые танки Abrams уже на следующей неделе. Кроме того, президент США объявил о новом пакете помощи Украине.

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Проблемы тяжелой бронетехники

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Вооруженные Силы очень осторожно будут использовать американские танки Abrams. В Украину следует 31 единица техники, которую армия с нетерпением ждет. Однако эти танки не будут участвовать в боях на передовой.

Их следует использовать очень специально для очень конкретных, хорошо разработанных операций, потому что если они используются на передовом и просто в общевойсковом бою, они не проживут слишком долго на поле боя. Их нужно использовать в тех прорывных операциях, но в очень хорошо подготовленных,

– рассказал руководитель ГУР.

Украинцы не могут просто развернуть батальонную танковую группу где-нибудь на поле боя, потому что ее легко поразит артиллерия. К примеру, россияне под Угледаром шли в атаку боевыми колоннами, которые просто уничтожила украинская армия.

Большими проблемами для бронетехники являются плотные заминирования территории и FPV-дроны, активно использующие обе стороны. Это нивелировало роль танков во всех направлениях. Сейчас эта техника используется только для эвакуации или быстрой транспортировки пехотных команд в определенное место, но она не участвует в боевых действиях.

Abrams усилят фронт