Украинцы учатся на танках Abrams: в Пентагоне назвали сроки окончания учений

Украинские военные могут завершить учения на танках Abrams к концу этого лета. На это рассчитывают в Пентагоне.

Отмечается, что окончание учений будет примерно совпадать с ожидаемой осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams Украине от США. Об этом заявил представитель Пентагона.

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Когда закончится обучение украинских военных на танках Abrams

По словам представителя Пентагона, украинские военные завершат обучение на танках Abrams до конца лета. Окончание учений будет примерно совпадать с ожидаемой осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams Украине.

Сейчас наши военные тренируются в Германии на специально оборудованных танках, а обещанные Abrams находятся на ремонте. Так, 200 украинцев проходят третью неделю учений по 12-недельному плану подготовки.

Украинские защитники отрабатывают индивидуальные навыки, а затем перейдут к тренировкам в составе разных подразделений.



Что известно о танках Abrams / Инфографика 24 Канала

Танк Abrams имеет ряд модификаций, наиболее современной из которых является M1A2 SEPv3, оснащенная броней нового поколения NGAP и обновленным оборудованием связи и программного обеспечения и может использовать снаряды воздушного взрыва. Эта модификация также получила комплекс активной защиты Trophy для уничтожения вражеских снарядов на подлете.

Abrams для Украины