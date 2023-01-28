Секретарь СНБО Алексей Данилов решил потролить нытье россиян. Он упомянул цитату из "Шерлока Холмса".

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Как Данилов потролил россиян

Секретарь СНБО написал, что писатель Артур Конан Дойл якобы "прокомментировал" реакцию жителей России по предоставлению Украине танков:

"Где-то вдали, на мрачных просторах болот, раздался тот странный звук… Ветер донес до нас сначала глухое рычание, а потом рев, который постепенно перешел в тоскливый вой. Эти дикие звуки повторялись в такой последовательности раз за разом, наполняя собой воздух". Говорят, что так завивают из московских болот, всякий раз, когда союзники "кладут" (не замечают) очередные путинские "красные линии",

– посмеялся Данилов.

Передача танков Украине: что известно