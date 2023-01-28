Секретарь СНБО Алексей Данилов решил потролить нытье россиян. Он упомянул цитату из "Шерлока Холмса".
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Как Данилов потролил россиян
Секретарь СНБО написал, что писатель Артур Конан Дойл якобы "прокомментировал" реакцию жителей России по предоставлению Украине танков:
"Где-то вдали, на мрачных просторах болот, раздался тот странный звук… Ветер донес до нас сначала глухое рычание, а потом рев, который постепенно перешел в тоскливый вой. Эти дикие звуки повторялись в такой последовательности раз за разом, наполняя собой воздух". Говорят, что так завивают из московских болот, всякий раз, когда союзники "кладут" (не замечают) очередные путинские "красные линии",
– посмеялся Данилов.
Передача танков Украине: что известно
- Испания согласовала передачу танков Украине. Страна отправит нам Leopard уже весной 2023 года.
- Канада отправит в наше государство две сотни бронированных автомобилей Senator. По словам экспертов, они существенно усилят возможности воинов ВСУ на поле боя.
- Борис Писториус пообещал, что Германия предоставит Украине танки к концу марта.
- Страны-союзницы обещают предоставить нашему государству 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. По его словам, Силы обороны нуждаются в них как можно скорее.
- Польша, кроме 14 танков Leopard, передаст еще 60 своих танков PT-91 Twardy. Защитники уже используют бронетехнику на поле боя.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что нашей стране нужно сейчас 300 – 500 танков.
- Кстати, Великобритания готовит к отправке в Украину танки Challenger 2.