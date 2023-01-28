Секретар РНБО Олексій Данілов вирішив потролити ниття росіян. Він згадав цитату з "Шерлока Холмса".
До теми Страшний сон росіян стає реальністю: істерична реакція ворожих соцмереж на надання танків ЗСУ
Як Данілов потролив росіян
Секретар РНБО написав, що письменник Артур Конан Дойл буцімто "прокоментував" реакцію жителів Росії щодо надання Україні танків:
"Десь удалині, на похмурих просторах боліт, пролунав той дивний звук… Вітер доніс до нас спочатку глухе гарчання, а потім ревіння, що помалу перейшло в тужливе виття. Ці дикі звуки повторювалися в такій послідовності раз у раз, наповнюючи собою повітря". Кажуть, що так завивають з московських боліт, щоразу, коли союзники "кладуть" (не помічають) чергові путінські "червоні лінії",
– посміявся Данілов.
Передача танків Україні: що відомо
- Іспанія погодила передачу танків Україні. Країна відправить нам Leopard вже весною 2023 року.
- Канада відправить в нашу державу дві сотні броньованих автомобілів Senator. За словами експертів, вони суттєво посилять можливості воїнів ЗСУ на полі бою.
- Борис Пісторіус пообіцяв, що Німеччина надасть Україні танки до кінця березня.
- Країни-союзниці обіцяють надати нашій державі 321 важкий танк, заявив посол України у Франції Вадим Омельченко. За його словами, Сили оборони потребують їх якомога швидше.
- Польща, крім 14 танків Leopard, передасть ще 60 своїх танків PT-91 Twardy. Захисники вже використовують цю бронетехніку на полі бою.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що нашій країні потрібно зараз 300 – 500 танків.
- До речі, Велика Британія готує до відправлення в Україну танки Challenger 2.