Танки из Крыма зашли на территорию Украины
Источник:телеграм Андрея Цаплиенко
Россия совершает наглое нападение на Украину. На украинскую территорию уже зашли танки из оккупированного Крыма.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что войска России перешли границу с Украиной в районе Харькова. Кроме того, была информация, что по Мариуполю ведут обстрел из "Градов".
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Танки из Крыма ворвались на Украину
Цаплиенко об этом сообщил утром 24 февраля. Больше деталей журналист не предоставил.
Танки зашли из Крыма,
– написал Цаплиенко.
Заметим, что за несколько часов до этого президент Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. После в украинских городах, в частности Киеве, был слышен ряд взрывов.
Учитывая ситуацию СНБО хочет ввести военное положение по всей Украине.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
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