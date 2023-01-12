Мы начали получать лучшую технику для наступления, – полковник ВСУ

Запад активизировал поставки оружия и техники в Украину. Более того, Украина вероятно сможет рассчитывать на получение того количества техники, о котором заявлял Валерий Залужный.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Рота танков, которую передаст Польша, поможет в одном из точечных прорывов, например в выходе в сторону Кременной или Сватового, подчеркнул эксперт.

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11 января 2023 года стало известно о передаче Украине роты танков Leopard от Польши. Вероятно, речь идет о 14 единицах техники.

Танки и БМП будут работать в паре

По словам Свитана, о предстоящей передаче танков Leopard было понятно еще в прошлом году, когда заявили о предоставлении Украине БМП Bradley и Marder. Ведь танк раскрывает свои возможности в наступлении, когда с ним в паре идут БМП.

Полковник отметил, что Украине передают БМП, оснащенные пулеметами, дальномерами, ракетами и т.д.

Свитан отметил, что оптимальной парой для БМП Bradley являются танки Abrams, однако они будут хорошо работать и с танком Leopard.

Их в свое время и создавали в паре, чтобы они друг друга дополняли. То есть танк выполняет определенную задачу по прорыву, по уничтожению противника на проходе, а БМП его прикрывает с воздуха, поражая уже мелкие точки врага. Это его броневой кулак,

– добавил Свитан.

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Теперь дело за количеством

По словам полковника, для того количества танков, которые передают Украине, необходимы БМП. В Украине есть и танки, и БМП, их можно скомпоновать.

О количестве, необходимом для стратегического прорыва Украины в прошлом году говорил генерал Залужный. Это около 300 танков, так что таких рот нужно около 30. И около 700 бронированных машин. Нам сейчас передают 70, так что в 10 раз больше нужно. И около 500 стволов артиллерии,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт отметил, чтобы передать Leopard полякам необходимо было получить разрешение Германии, поскольку она является производителем. Если разрешение уже есть, дальше речь будет не о новой номенклатуре, а о количестве техники.

Свитан сообщил, что в Европе танки Leopard есть, ремонт танков отлажен.

"Этот танк Leopard 2 стоит в линейке, наверное, лучших мировых танков. Это танки четвертого поколения. В это поколение также входят Abrams, американские Challenger 2, израильская "Меркава", южнокорейский танк К2. Мы сейчас начали получать, вероятно, лучшую технику для наступления", – сообщил Свитан.

Главное – начать

Военный заметил, что 300 танков, количество о которых говорил Главнокомандующий Залужный, есть в Европе, даже не считая США.

Можно поднимать с хранения и передавать нам даже Leopard 1, это примерно такие же танки как Т-72, которыми мы сейчас пользуемся.

– добавил говорящий.

Он предполагает, что количество, о котором говорил Залужный, Украина все же получит. Это запустит и европейский оборонпром, который сможет к тому же заработать.

"В конце концов, мы всю эту войну оплатим с российских денег, это все прекрасно понимают, поэтому здесь главное начать", – подчеркнул полковник.

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