Еще тот фейкомет, – военный обозреватель разнес заявление Путина об изготовлении танков
Диктатор Владимир Путин неожиданно заявил, что Россия производит около 1600 танков в год. Это очередная ложь и дезинформация.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, до начала полномасштабного вторжения российский ВПК обеспечивал армии от 160 до 300 танков в год.
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Однако это были в основном не новые танки. А модернизированы Т-72, Т-80 и Т-90.
На фронте все чаще появляются танки Т-62.
Как отметил Коваленко, серийное производство танков Т-72 и Т-80 было прекращено в России еще в 1998 году. А Т-90 – в 2011 году. Сейчас оккупанты пытаются отправлять в зону боевых действий эти танки, но они снимают их с консервации. Однако гораздо чаще на фронт привозят также снятые с хранения Т-62.
Если говорим о проценте от общего, то гораздо больше привозят Т-62 и Т-62М, которые восстанавливают, модернизируют и отправляют в зону боевых действий значительно больше. Они гораздо примитивнее. Их гораздо проще восстанавливать,
– отметил Коваленко.
Кроме того, Путин начал рассказывать, что Россия сможет выработать втрое больше снарядов, чем получит Украина. Это тоже ложь.
Коваленко высмеял заявление Путина о 1600 танках: смотрите видео
Как сообщил Коваленко, до полномасштабной войны потенциал России по выработке снарядов составил 1,5 миллиона снарядов в год. В прошлом году он был несколько меньше – 1,3 миллиона боеприпасов. Они не смогли его даже нарастить. Украина только от ЕС получит около 1 миллиона снарядов за 12 месяцев.
Так, Путин в очередной раз продемонстрировал, какой он "фейкомет",
– подчеркнул Коваленко.
Путин выдал очередное лживое заявление о танках
- Российский диктатор Владимир Путин болезненно отреагировал на то, что Запад предоставит Украине более 400 танков. Он начал рассказывать, что Россия может сделать гораздо больше.
- Путин подчеркнул, что за это время Россия будто бы сможет создать и модернизировать более 1600 танков. Аналогичная ситуация, как он уверен, будет с боеприпасами.
- Впрочем, аналитики издания The Economist утверждают, что Россия имеет всего один танковый завод. Сейчас они все чаще пробуют восстанавливать старые модели. И чем дольше будет продолжаться война, тем меньше запасов танков будет в России.