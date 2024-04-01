Россия перебросила в Крым танки: Свитан предположил план врага

Россия продолжает накапливать бронированную технику в Крыму. По информации крымских партизан, недавно в Евпаторию россияне перебросили целый танковый батальон. Одной из возможных целей - является усиление обороны Крыма.

Об этом рассказал 24 Каналу Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, отметив, что Россия понимает, что Крымский мост может быть поврежден снова. Оккупанты пытаются спасти ту технику, которая есть на мосту, в частности танки – перемещают все на территорию полуострова.

Смотрите также Может стать серьезной проблемой, но мы справимся, – Буданов о железной дороге из Ростова в Крым

"Россия понимает, что Керченский мост будет поврежден еще не раз. Все, что у них готово для переброски или в Крым, или в сторону Херсонского или Запорожского направления пытаются как можно быстрее перебросить с Керченского моста", – сказал Свитан.

Почему перемещают танки

Есть информация, что власти России разместили танки в Крыму для обороны.

Партизаны "Атеш" передали информацию, что этот батальон остается в Крыму и укрепляет Крымское направление, то есть они (Россия – 24 Канал) будут пытаться окопаться в Крыму,

– отметил военный эксперт.

Обратите внимание! "Атеш" – это военное партизанское движение, действующее на временно оккупированных территориях Украины и в пределах России. Его основали украинцы и крымские татары в сентябре 2022 года в связи с российским военным вторжением.



Движение "Атеш" объявило о своей активности 29 сентября 2022 года. Представители партизанского движения сообщают, что в его состав входят крымские татары, украинцы и русские.

Военный эксперт также считает, что в любой момент оккупанты могут переместить танковый батальон на линию фронта.

Малая вероятность, что их перебросят на левый берег в район Крынок, а вот усилить направление Роботино они действительно могут,

– высказался Роман Свитан.

Новости Крыма: основное