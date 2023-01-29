Танков не будет: Италия заявила, что не будет предоставлять Украине наступательное оружие

Италия поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Однако страна не будет предоставлять ВСУ наступательное вооружение.

Несмотря на это, страна обещает работать для достижения мира. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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Италия не будет предоставлять наступательное вооружение Украине

Таяни отметил, что военная ситуация в Украине очень сложная.

Мы очень обеспокоены, мы все работаем во имя мира и, как решил парламент, готовы предоставить оборонное оружие. Мы никогда не пришлем наступательное оружие, потому что мы не воюем с Россией, у нас нет ничего общего с русским народом.

– заметил министр иностранных дел Италии.

Он подытожил, что Италия лишь стремится защитить независимость Украины.

Какое оружие нужно Украине

Резников рассказал, какое оружие нужно Украине. Среди желаемого:

истребители,

боевые самолеты,

дальнобойные ракеты.

По словам главы украинского оборонного ведомства, все это нужно не для ударов по территории России, а для уничтожения складов и командных пунктов кафиров.

Резников надеется, что следующие 2 недели переговоров с европейскими и североамериканскими союзниками по военным самолетам завершатся принятием положительного решения. Он подчеркнул, что с развитием войны в Украину начала поступать военная техника, в предоставлении которой когда-то отказывали.

Для меня все, что невозможно сегодня, возможно завтра,

– подытожил Резников.

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