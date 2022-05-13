Как тараканы, их очень много, – Гайдай о перебрасывании большого количества техники России

В Луганской области продолжаются сверхмощные бои. Враг перебросил на территорию области огромное количество военной техники.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, количество оккупантов невероятное даже несмотря на то, что многие из них отказываются идти в наступление.

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"Их реально очень много, они как тараканы – лезут из всех щелей. Они подтянули технику. Через Луганскую область, просто для понимания, за сутки прошло почти 2500 единиц техники. Это просто нечто невероятное", – заявил Сергей Гайдай.

Что происходит в населенных пунктах Луганской области

Также глава Луганской ОВА сообщил, что сверхмощные бои продолжаются на границе с Донецкой областью, россияне пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.

В то же время Белогоровка уже фактически стала "второй Чернобаевкой". Оккупанты, по словам Гайдая, пытаются ставить понтонные мосты в одном и том же месте – где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники и сожгли кучу россиян.

Заметьте Россия во второй раз уничтожила мост, который бомбила в 2014 году: сообщения между Северодонецком и Рубежным нет

Очень важна Воеводовка, расположенная на границе с Северодонецком. Глава Луганской ОВА заявил, что зайти туда спокойно оккупанты не могут. При попытке сделать это их накроет артиллерия Вооруженных Сил Украины.

Воеводовку они говорят, что взяли. Так "взяли", что зайти в нее не могут, потому что "почему-то" погибают,

– заявил Гайдай.

Кроме того, глава Луганской ОВА рассказал о сложной ситуации в Рубежном – нет воды и газа. В то же время оккупанты выдали абсурдную "новость", мол, они открыли в городе больницу, которая была закрыта.

"Это наша больница, мы ее наполняли современным оборудованием. Это одно из лучших инфекционных отделений, его признали одним из лучших в Украине. И они сейчас публикуют такой бред, что оно "стояло закрыто полностью, запущено, а они его отремонтировали и открыли". Просто какой-то сюр», – сказал Гайдай.

Бои с врагом на Донбассе: последние новости

Враг продолжает наступать на Лиманском направлении. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что россияне пытаются захватить один из участков местности на правом берегу реки Северский Донец.

Вражеские войска вели наступление в направлении Марьинки – хотели штурмом взять Камышеваху и Орехово, но успеха не имели.

По состоянию на 18:00 13 мая, по данным Генштаба, на Славянском направлении российские оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении вблизи населенного пункта Богородичное. Успеха не было.

Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотрите видео