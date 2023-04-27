Остались жена и две дочери: возле Бахмута погиб воин со Львовщины
Источник:Бориславский городской совет
Война продолжает забирать лучших. 26 апреля в бою с российскими оккупантами вблизи Бахмута погиб украинский военный Тарас Стасишин.
Защитник был родом из Борислава Дрогобычского района Львовской области. Он оборонял Украину с 2015 года.
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Что известно о погибшем воине
Тарас Стасишин учился в школе №8, а затем поступил в профессиональный лицей на повара. После этого мужчина учился в университете в городе Дубляны на автомеханика.
Стасишин встал на защиту Украины в 2015 году в зону АТО. А после начала полномасштабного вторжения он снова отправился защищать наше государство.
Погибшему военному было всего 38 лет. У него остались жена Леся, 11-летняя дочь Ангелина и 20-летняя Наталья.
Где и когда будут прощаться с Тарасом Стасишиным – сообщат позже.
Тарас Стасишин погиб на фронте / фото Бориславский городской совет
Болезненные потери Украины
- Недавно на Донетчине в боях с российскими оккупантами погиб стрелок-снайпер механизированного батальона ВСУ Дмитрий Сирык. Ранее он был радиоведущим программ филиала Суспильне Донбасс.
- Также на днях на фронте погиб доброволец из Грузии Зураб Одишвили. Обстоятельства гибели воина пока неизвестны.
- В Одессе простились с военным Ярославом Зазулей. Мужчина погиб в первые дни апреля при выполнении боевого задания.
- В боях за город Бахмут погиб украинский воин со Львовщины Александр Бондарук. Он получил несовместимое с жизнью ранение 5 апреля во время выполнения боевого задания.