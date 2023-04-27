Остались жена и две дочери: возле Бахмута погиб воин со Львовщины

Война продолжает забирать лучших. 26 апреля в бою с российскими оккупантами вблизи Бахмута погиб украинский военный Тарас Стасишин.

Защитник был родом из Борислава Дрогобычского района Львовской области. Он оборонял Украину с 2015 года.

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Что известно о погибшем воине

Тарас Стасишин учился в школе №8, а затем поступил в профессиональный лицей на повара. После этого мужчина учился в университете в городе Дубляны на автомеханика.

Стасишин встал на защиту Украины в 2015 году в зону АТО. А после начала полномасштабного вторжения он снова отправился защищать наше государство.

Погибшему военному было всего 38 лет. У него остались жена Леся, 11-летняя дочь Ангелина и 20-летняя Наталья.

Где и когда будут прощаться с Тарасом Стасишиным – сообщат позже.



Тарас Стасишин погиб на фронте / фото Бориславский городской совет

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